Coppa Italia Serie C: le possibili avversarie del Palermo se passa il turno

In caso di successo nella sfida contro il Picerno, il Palermo di Giacomo Filippi affronterà nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C una tra Monopoli e Potenza

⚽️

Tutto pronto per l'esordio in Coppa Italia di Serie C per il Palermo.

Una partita da dentro o fuori, quella in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera". La sfida che vedrà impegnata la compagine rosanero contro il Picerno, dunque, rappresenta un vero e proprio banco di prova per gli uomini di Giacomo Filippi in vista dell'inizio del campionato. Il Palermo vuole da subito stupire e partire forte in quello che sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione. L'obiettivo è, ovviamente, il passaggio al turno successivo, che permetterebbe a De Rose e compagni di accumulare ancora più fiducia nei mezzi del gruppo squadra e di rodare quei meccanismi pensati e congegnati nel corso del ritiro pre-stagionale dal tecnico originario di Partinico.

Il Palermo cercherà certamente di prevalere nel Gruppo 4 della Coppa Italia in ragione del potenziale tecnico ed avversari che potrebbe incrociare durante il proprio cammino nella competizione. Qualora i rosanero dovessero ottenere una vittoria contro il Picerno, affronterà nel turno successivo la vincente tra Monopoli e Potenza. L'incontro tra le due compagini, in scena alle ore 21, è in accoppiamento proprio con quello tra la squadra di Filippi ed il Picerno, a completamento delle quattro coppie di incontri che formano il tabellone della competizione. Di seguito gli altri match che ultimeranno il quadro del secondo turno di Coppa Italia:

Catanzaro - Vibonese/Catania

Bari/Fidelis Andria - Virtus Francavilla/Taranto

Foggia/Paganese - Juve Stabia/ACR Messina