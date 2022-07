COPPA ITALIA, PALERMO-REGGIANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Meno uno al primo impegno ufficiale della stagione. Domenica 31 luglio, alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa . I rosanero, dunque, affronteranno la Reggiana dopo appena quattro giorni dalle dimissioni rassegnate dal tecnico Silvio Baldini , guidati da Stefano Di Benedetto .

Al cospetto della squadra allenata da Aimo Diana , l'allenatore della Primavera rosanero non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Edoardo Lancini , Andrea Accardi , Gregorio Luperini . Il primo ha lasciato nella giornata di ieri il capoluogo siciliano per la nascita del figlio Filippo; il difensore palermitano è alle prese con la riabilitazione per un problema al ginocchio, mentre l'ex Trapani ha una lieve mononucleosi infettiva.

Davanti a Pigliacelli (o Massolo), Nedelcearu e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e Sala agiranno presumibilmente da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Damiani e De Rose interni in zona nevralgica, mentre Valente e Floriano saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Stoppa (o Fella) il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Brunori.