Coppa Italia, Palermo con l’occhio playoff: il regolamento del secondo turno

Le possibili prossime avversarie del Palermo di Giacomo Filippi nell'eventuale terzo turno della competizione

Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, puntando i riflettori sul match che vedrà coinvolto il Palermo di Giacomo Filippi e il Monopoli . La sfida, valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C , vedrà affrontarsi sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera' due compagini dal rendimento quasi opposto in campionato. I rosanero - complice un rendimento difensivo non ottimale - hanno ottenuto solo quattro punti nelle prime tre gare, bottino certamente insufficiente considerate le attese sull'organico coniato nella finestra estiva di calciomercato dal Ds Renzo Castagnini . I biancoverdi, invece, arrivano nel capoluogo siciliano da imbattuti e da padroni della classifica del Girone C .

"Le sfide in gara unica sono una costante della Coppa Italia di C, almeno fino alle semifinali, quando verrà introdotto il doppio confronto tra andata e ritorno". Prosegue così il quotidiano, che chiarisce come la gara secca - così come nei playoff - sia un elemento ormai imprescindibile per le prime fasi delle competizioni della Lega Pro. Uno scoglio che, se il Palermo ottenesse il successo, potrebbe rimandare i rosanero ad un complicato impegno esterno valido per gli ottavi di finale con una tra Catanzaro e Catania. Dai quarti in poi - si legge - saranno i sorteggi a definire gli accoppiamenti che porteranno all'atto finale della competizione.