Coppa Italia, designazioni trentaduesimi: ecco chi arbitrerà Torino-Palermo

Archiviato il primo successo stagionale nell'esordio in Coppa Italia contro la Reggiana, il Palermo si prepara a tornare in campo per i trentaduesimi del torneo. Ad attendere i rosanero, sabato 6 agosto alle 21:15, ci saranno gli uomini di Juric che ospiteranno i siciliani allo stadio Olimpico Grande Torino. Proprio pochi istanti fa, l'AIA, attraverso i propri canali di riferimento, ha reso note le designazioni della sfida tra rosanero e i granata.