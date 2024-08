Coppa Italia, il Palermo ai sedicesimi: Napoli prossimo avversario dei rosanero

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini". Buona la prima per Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo: i rosanero hanno battuto il Parma, che si appresta ad iniziare il nuovo campionato di Serie A da neopromossa, grazie alla rete siglata nel primo tempo da Roberto Insigne in occasione del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Un successo che permette a Matteo Brunori e compagni di staccare il pass per i sedicesimi di finale, dove affronteranno il Napoli di Antonio Conte che, nella giornata di ieri, ha sconfitto il Modena solo ai calci di rigore. La gara è in programma il prossimo 25 settembre allo Stadio "Diego Armando Maradona" (data ed orario ancora da confermare/definire). Chi vincerà sfiderà agli ottavi, nel mese di dicembre, la Lazio.