Coppa Italia, con la vittoria ai playoff di Serie C il Palermo affronterà la Reggiana

Sarà la Reggiana la prima avversaria del Palermo in Coppa Italia. Sul percorso dei rosanero presenti anche Hellas Verona ed Inter

Ancor prima di disputare il minitorneo dei playoff, il Palermo era già sicuro di partecipare alla prossima Coppa Italia . Questa competizione esclude la Serie C, salvo alcune eccezioni come le seconde classificate dei tre gironi della precedente stagione più la migliore terza, ovvero proprio i rosanero.

Con la promozione in Serie B tramite la vittoria dei playoff di Serie C contro il Padova, il Palermo è testa di serie numero 40 e nel turno preliminare affronterà la Reggiana, che è la testa di serie numero 41. I rosanero avranno la fortuna di disputare la gara (secca) tra le mura amiche del "Renzo Barbera" a data da destinarsi ma che ipotizzando potrebbe disputarsi tra il 30 ed il 31 luglio. La vincitrice di questo incontro affronterebbe al turno successivo l'Hellas Verona (nona classificata in Serie A e dunque testa di serie numero 9) allo stadio "Bentegodi" il 6 o il 7 agosto. Agli ottavi di finale, una di queste squadre precedentemente citate potrebbe giocare a "San Siro" contro l'Inter.