Condanna Miccoli: legali dell’ex Palermo chiedono beneficio lavori socialmente utili

Dopo la condanna in via definitiva a 3 anni e 3 mesi, l'ex bomber del Palermo chiede la libertà e il beneficio dei lavori socialmente utili

Fabrizio Miccoli, in carcere a Rovigo dallo scorso novembre per scontare la condanna inflitta a 3 anni e 3 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso, chiede la libertà e il beneficio dei lavori socialmente utili. Il bomber più prolifico nella storia del Palermo è accusato di aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di Antonino, boss mafioso del quartiere Kalsa, di adoperarsi per la restituzione di diverse migliaia di euro da un noto imprenditore del capoluogo siciliano per conto del suo amico Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo Calcio.