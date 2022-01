Condanna Miccoli, l’avvocato: “Non è contento ma resiste. Tifosi vicini? Fabrizio…”

L'avvocato Antonio Savoia, legale dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, racconta il modo in cui l'ex numero 10 rosanero sta vivendo il periodo di detenzione nel carcere di Rovigo dopo la sentenza di condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi

Lo scorso 23 novembre 2021 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, confermando in maniera definitiva la sentenza di condanna decisa nel gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Palermo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel dettaglio, Miccoli è accusato di aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di Antonino, boss mafioso del quartiere Kalsa, di adoperarsi per la restituzione di diverse migliaia di euro dall’imprenditore Andrea Graffagnini per conto del suo amico Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo. I fatti sono risalenti ad oltre dieci anni fa e quei soldi erano frutto della cessione della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. Ad ottobre scorso anche Mauro Lauricella è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a sette anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'avvocato Antonio Savoia, legale dell'ex capitano rosanero, ha raccontato attraverso un'intervista concessa alla redazione di PalermoToday, come il "Romario del Salento" sta vivendo il periodo di detenzione, all'interno del carcere di Rovigo.