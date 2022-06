City Group, Palermo vicino alla cessione? Il closing può arrivare lunedì. Le ultime

"Nei giorni scorsi è stato firmato il preliminare di vendita per il passaggio della società rosanero agli sceicchi, proprietari o azionisti di dieci squadre in giro per il mondo, su tutte il Manchester City". Riporta così PalermoToday, che mette in evidenza la possibile imminente chiusura della trattativa che porterebbe il Palermo all'interno dell'universo di club di proprietà del City Group .

Un passaggio di proprietà che andrebbe dunque aldilà dell'esito finale della decisiva finale di ritorno dei playoff contro il Padova, con il Palermo che - in seguito alla vittoria per 0-1 nella gara d'andata - è davvero vicino alla promozione in Serie B. Questo - secondo PalermoToday - farebbe soltanto lievitare il prezzo della cessione di ulteriori due milioni rispetto agli otto previsti in caso di permanenza di Serie C.