City Group, Ferran Soriano: “In Italia manca pazienza con gli allenatori, ci vuole tempo”

Ferran Soriano, CEO del City Football Group, critica la scarsa pazienza verso gli allenatori nel calcio. Evidenziando come in Italia sia una tendenza molto comune.

⚽️ Mediagol 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 11:27)

Ferran Soriano, CEO del City Football Group, ha rilasciato una lunga intervista al portale brasiliano "ge.globo". Il dirigente catalano si è recato in Brasile durante gli ultimi giorni per assistere alla partita del Bahia, squadra partenente al gruppo, contro il San Paolo. Partita persa dalla squadra del City Group per 3-0.

IL TEMPO PER L'ALLENATORE — "Cosa manca nel calcio brasiliano? La pazienza - ha commentato il CEO del City Group -. Se non ricordo male 14 allenatori sono stati esonerati quest'anno nel Brasileirão. Questo è impossibile. Io so, voi sapete, tutto il mondo sa che per far fruttare un lavoro difficile di un gruppo è un idea pessima cambiare tutto subito dopo aver perso tre partite. Questo succede di più di quello che dovrebbe in Brasile, ma ciò accade tanto anche in Italia. Prima in Brasile, poi in Italia, Spagna e infine in Inghilterra.

"Nel caso nostro la gente conosce molto bene il lavoro di Rogério Ceni (tecnico del Bahia, ndr.), io posso dire che è eccellente. Eccellente per chi lo vede qui, ma lo è anche in comparazione agli altri allenatori del gruppo. Noi abbiamo 13 club di calcio nel mondo. Alcuni di loro con allenatori straordinari come Pep Guardiola. E io posso dire che la soddisfazione che ci da il lavoro di Rogerio è allo stesso livello di quella di Guardiola. Siamo dunque contenti, rimarrà anche per la prossima stagione senza dubbio. In generale - ha concluso il dirigente catalano - io non penso che si possano vedere i risultati del lavoro di un tecnico soltanto dopo un anno e mezzo o due."