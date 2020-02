Cittanovese, Ferraro: “Abbiamo reso la vita difficile al Palermo, meritavamo il pari”

Una sconfitta dal sapore amaro.

Sul campo del Morreale-Proto è andata in scena la sfida tra il Cittanovese e il Palermo, che si sono affrontati in occasione della 23a giornata di Serie D: una sfida bellissima dal punto di vista agonistica, che i rosanero sono riusciti a vincere soltanto nei minuti finali grazie al gol di Peretti e Floriano (autore di una doppietta) con il risultato finale di 2 a 4.

Al termine del match il tecnico della Cittanovese, Francesco Ferraro, è intervenuto in zona mista esprimendo la sua delusione per il pareggio perso e commentando la grande prestazione dei suoi uomini: “Non mi soffermo sull’episodio, è un dato che abbiamo perso. La mia squadra avrebbe meritato un risultato positivo, abbiamo peccato di ingenuità. Sulla punizione da cui è nato il 3 a 2 per loro c’era un cambio da fare, siamo stati pochi esperti a differenza loro che non ci hanno fatto più giocare. Abbiamo subito la rete dove ci mancava un giocatore, è una cosa che non mi va giù ma è un peccato di inesperienza. Abbiamo disputato una gara di coraggio, abbiamo reso la vita difficile al Palermo. Ci può stare perdere con il Palermo, ma negli annali restano i risultati. Per noi adesso è importante ricominciare a muovere la classifica, non penso che questo risultato sarà determinante per il nostro futuro, ma è chiaro che dopo una prestazione del genere, in termini di rinascita e di consapevolezza delle nostre qualità, è la sconfitta più pesante. Volevamo regalare questa gioia ai tifosi e alla società“