Cittadella, verso il Palermo: Perticone e Crociata essenziali per i granata. Gorini…

Con Perticone in campo, tolta la gara di Frosinone in cui è stato espulso, nel girone di ritorno il Cittadella ha subito soltanto un gol, a Pisa , incassandone ben 6 senza il suo apporto in campo. Per la gara in programma sabato al "Tombolato" contro il Palermo , il capitano rientrerà al suo posto, dopo il turno di riposo concessogli a Ferrara, quando si è preferito evitargli il sovraccarico del doppio impegno ravvicinato a breve distanza dallo 0-0 col Brescia di mercoledì scorso.

Più incerta la posizione di Crociata, calciatore originario di Palermo, che sente particolarmente la sfida con i rosanero. Anche ieri il centrocampista ha svolto un lavoro differenziato, e continuerà con la stessa cautela per tutta la settimana perché, come ha spiegato ancora Gorini, il calciatore sarà valutato giorno dopo giorno. La prima partita del 2023 giocata tutta senza di lui certifica quanto Crociata sia ormai fondamentale per la sua squadra. Per l'apporto in zona gol (6 marcature sulle 12 messe a segno dall'intera squadra nel girone di ritorno), per la sua abilità sui calci piazzati, ma ancor di più, per la capacità di cucire il gioco con qualità, ricoprendo il ruolo di trequartista, con Antonucci più avanzato. Con il palermitano in campo, girano meglio tutti e per questo il suo rientro sarebbe prezioso.