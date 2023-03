Cittadella-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti al “Tombolato”, X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma sabato pomeriggio al "Tombolato"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cittadella-Palermo, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Pier Cesare Tombolato". Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend all'Arena Garibaldi contro il Pisa di Luca D'Angelo, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare a conquistare i tre punti per non perdere il treno playoff.