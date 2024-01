Cittadella-Palermo, Gazzetta: “Coraggio e testa, la spinta di Corini”

"Coraggio e testa. Le due parole chiave per il 2024 sono queste. Se il Palermo vorrà puntare in alto non ci sono altri codici di sblocco. Corini non ci gira troppo attorno e vuole che la decodificazione avvenga già domani pomeriggio a Cittadella. Perché la prima gara del girone di ritorno presenta anche tante insidie con un avversario che nell’ultima stagione e mezza ha dato parecchio filo da torcere ai rosanero", si legge. Contro gli uomini di Edoardo Gorini, infatti, il Palermo non è mai riuscito a vincere. E anche in questa occasioni, lo stesso Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. "La situazione anche dopo la sosta non è certo ottimale, chi doveva recuperare non lo ha fatto e in più si sono sommate altre situazioni che sono al vaglio".