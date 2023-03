Cittadella-Palermo: Bettella in tilt, Soleri assist-man. Le pagelle dei quotidiani

Tre a tre. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Pier Cesare Tombolato". Ancora un pareggio. Il quinto consecutivo per il Palermo di Eugenio Corini. Sotto di due gol in 23', la compagine rosanero è riuscita a reagire, segnando tre reti tra il primo ed il secondo tempo con Francesco Di Mariano e Matteo Brunori. Poi, il gol di Maistrello del definitivo 3-3. Brivido nel finale per un calcio di rigore concesso al Cittadella per un fallo di mano di Nedelcearu, vanificato dal check al Var per l'infinitesimale fuorigioco dello stesso Maistrello.