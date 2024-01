Cittadella-Palermo 2-0: rosa piatti e fragili, Pandolfi e Vita gol, rosso a Stulac

PRIMO TEMPO - Girone di ritorno che si apre subito con una sfida d'alta quota per il Palermo di Corini. Compagine rosanero che sfida il Cittadella, squadra rivelazione che occupa la quarta posizione in graduatoria e ha legittimato sul campo, a suon di prestazioni e risultati, le sue ambizioni playoff. Brunori e compagni in crescita, nonostante acciacchi e defezioni, che hanno ripreso a marciare speditamente, dopo una lunga crisi, prima della sosta invernale. Palermo che vuole dare seguito alla striscia positiva, otto punti in quattro gare, edificata prima del giro di boa. Corini compie scelte obbligate o quasi, con Pigliacelli tra i pali, Graves e Lund esterni bassi, con Nedelcearu e Ceccaroni tandem di centrali difensivi. Gomes non sta benissimo, Coulibaly è out per il protrarsi di uno stato influenzale, Stulac in cabina di regia con Segre ed Henderson intermedi in zona nevralgica. Brunori è il cuore del tridente che ha in Di Francesco ed Insigne i suoi aculei. Una vittoria consentirebbe ai rosanero di scavalcare i veneti ed insinuarsi con veemenza nel salotto della zona playoff. Palermo subito frizzante e pericoloso sull'asse mancino, Ceccaroni ispira Lund che verticalizza per Di Francesco, splendido cross teso su cui Brunori arriva con un attimo di ritardo. Sul corner seguente, calciato da Stulac, Ceccaroni sceglie bene il tempo ma non impatta bene di testa e Kastrati blocca senza patemi. Rosa che fraseggiano molto bene in sucita dalla propria trequarti, altra bella trama in verticale con Stulac che innesca la corsa di Brunori, ancora un tirocross pericolosissimo su cui non arriva Insigne. Ancora Palermo incisivo in ripartenza, Segre apre per Lund, cross e torre di Insigne, Brunori sfiora la prodezza con un lob dolcissimo che pettina la parte alta della traversa. Errore in disimpegno di Segre e percussione sulla sinistra di Cassano, bravo Ceccaroni a chiudere la diagonale ed anticipare in corner l'accorrente Pandolfi sul secondo palo. Altro squillo veneto, lunga gittata con le mani da rimessa laterale di Salvi, rovesciata di Pittarello larga. Henderson lancia perfettamente Brunori in profondità, male la linea difensiva di casa, il bomber di Corini vanifica una grande chance con un controllo difettoso. Carriero saggia i riflessi di Pigliacelli con un destro potente dai venti metri, il portiere ospito devia in corner. Ancor aun'ottima manovra imbastita dai rosa, Insigne trova Segre al limite tutto solo, ma l'ex Torino mastica il destro da ottima posizione. La solita amnesia difensiva complica la partita del Palermo, Pittarello, spalle alla porta va via con troppa facilità a Ceccaroni, cross sul secondo palo per il liberissimo Pamdolfi che batte da pochi metri Pigliacelli. Rosa sotto poco prima della mezz'ora. Palermo un po'in bambola, proteste vibranti per un contatto Di Francesco-Vita in casa rosa, pio Stulac deve spendere un giallo per frenare la percussione pericolosa di Cassano. Palermo che prova a reagire: Henderson lavora bene una seconda palla e calcia di poco a lato con il destro, poi Stulac lancia molto bene Di Francesco, l'ex Lecce tentenna e Kastrati lo anticipa in uscita. Cittadella che va in gestione, palermo che non riesce più a farsi vivo dalle parti di Kastrati. Veneto avanti all'intervallo.