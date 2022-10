Cittadella, Gorini verso il Palermo: “Manca autostima, dobbiamo fare quadrato”

Il Cittadella di Edoardo Gorini è uscito strapazzato dal match di Coppa Italia contro il Torino di Juric. Quattro a zero il risultato finale che - secondo il pensiero dello stesso tecnico classe 1974 - "Un po' eccessivo perché comunque qualche occasione l'abbiamo creata". Ai microfoni di Mediaset, Gorini si è così proiettato al prossimo match di Serie B in cui la sua squadra sarà impegnata contro il Palermo di Eugenio Corini. "L'occasione più pericolosa sullo 0-0 l'abbiamo avuta noi. Ovvio che quando commetti certi errori squadre come il Torino ti puniscono. Ripeto, passivo esagerato ma teniamoci quello che di buono abbiamo fatto questa sera e andiamo avanti. In questo momento manca un po' di autostima: abbiamo la testa un po' piena. Ma in passato siamo usciti da momenti peggiori, quindi dobbiamo fare quadrato come sempre e cercare di uscire da questa situazione".