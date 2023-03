Cittadella, ammoniti Salvi e Pavan: salteranno la sfida contro il Palermo

Il Cittadella si ferma a Ferrara, perdendo in casa della Spal, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Paolo Mazza", valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Trionfano gli uomini di Oddo che si impongono con il risultato di 2-1 portando a casa tre preziosi punti in chiave salvezza. In vista della trasferta di Palermo arrivano inoltre brutte notizie per mister Gorini, che dovrà fare a meno dei diffidati Pavan e Salvi, ammoniti e di conseguenza squalificati.