Il Palermo si prepara ad affrontare la Cremonese, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi, proveranno a cominciare la nuova stagione sportiva nel migliore dei modi. I tifosi, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto la loro formazione titolare ideale.
IL SONDAGGIO
Chi dal primo minuto contro la Cremonese? La scelta dei tifosi
IN PORTA
Difenderà la porta dei rosanero, quasi certamente, Francesco Bardi, che si appresta a debuttare con il Palermo. L'ex Reggiana è stato scelto dal 98% dei votanti, per un totale di 144 voti.
IN DIFESA
Nelle retrovie i favoriti sono Peda, Bani e Ceccaroni. Il primo è stato scelto dal 76% dei votanti, vincendo il ballottaggio con Diakitè, scelto dal 23%. L'ex Genoa e l'ex Venezia, sono stati scelti dal 99% dei votanti.
A CENTROCAMPO
A centrocampo, gli utenti hanno optato per la coppia Gomes(86%)-Segre(60%). Nelle fasce i favoriti sono i nuovi acquisti Gyasi e Augello, con rispettivamente l'81% e il 96% dei votanti.
IN ATTACCO
Nella trequarti, Palumbo è il favorito con l'85% dei votanti. Il tandem offensivo Brunori-Pohjanpalo, ricevono il 78% e il 96% dei votanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA