Chi dal primo minuto contro la Cremonese? La scelta dei tifosi

IL SONDAGGIO

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro la Cremonese tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
⚽️

Il Palermo si prepara ad affrontare la Cremonese, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi, proveranno a cominciare la nuova stagione sportiva nel migliore dei modi. I tifosi, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto la loro formazione titolare ideale.

IN PORTA

Difenderà la porta dei rosanero, quasi certamente, Francesco Bardi, che si appresta a debuttare con il Palermo. L'ex Reggiana è stato scelto dal 98% dei votanti, per un totale di 144 voti.

IN DIFESA

Nelle retrovie i favoriti sono Peda, Bani e Ceccaroni. Il primo è stato scelto dal 76% dei votanti, vincendo il ballottaggio con Diakitè, scelto dal 23%. L'ex Genoa e l'ex Venezia, sono stati scelti dal 99% dei votanti.

A CENTROCAMPO

A centrocampo, gli utenti hanno optato per la coppia Gomes(86%)-Segre(60%). Nelle fasce i favoriti sono i nuovi acquisti Gyasi e Augello, con rispettivamente l'81% e il 96% dei votanti.

IN ATTACCO

Nella trequarti, Palumbo è il favorito con l'85% dei votanti. Il tandem offensivo Brunori-Pohjanpalo, ricevono il 78% e il 96% dei votanti.

 

