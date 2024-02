Chaka Traorè: “Ecco cosa mi ha detto Pioli. Concorrenza con Di Francesco? Voglio…”

"Quando ho sentito il nome Palermo ero contento e orgoglioso. Voglio aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi stagionali. Quando sono arrivato allo stadio ero emozionato per la tifoseria e per come la gente tiene alla maglia. Io e Ranocchia non abbiamo parlato di Empoli-Milan, lui è un grande giocatore e l'ha dimostrato venerdì. Pioli? Devo solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me e per come mi ha aiutato a raggiungere alcuni obiettivi personali. Mi ha detto di dare il massimo a Palermo e mi ha fatto i complimenti dicendomi di proseguire per come stavo facendo al Milan. Voglio aiutare il Palermo a raggiungere l'obiettivo importante. Sono un attaccante e voglio fare dei gol per aiutare la squadra".