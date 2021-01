Cavese-Palermo, venerdì Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo si proietta alla sfida di sabato pomeriggio in casa della Cavese.

In vista della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, venerdì 8 gennaio 2021 il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 14:15.

Venerdì 8 gennaio l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 14:15.

Il comunicato del club rosanero.