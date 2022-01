Catanzaro, Vivarini: “Palermo? Gara importante, è uno scontro diretto. Baldini…”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, prima del big match di Serie C contro il Palermo, in programma alle 20:45

"È una partita importante per molti aspetti. Questo è uno scontro diretto, siamo appaiati a un punto e bisogna fare un passo avanti in questo senso. Dobbiamo acquisire ancora convinzione per diventare una squadra più solida e importante di quanto siamo stati fino ad adesso. Abbiamo studiato poco il Palermo perché Baldini è arrivato da poco e non ha fatto partite. Abbiamo comunque lavorato sulle individualità rosanero, ma aldilà di questo mi aspetto un segnale importante da parte della squadra per quel che riguarda l'atteggiamento. Il periodo nel quale siamo rimasti fermi abbiamo lavorato in 10, si è fatta molta fatica. Abbiamo però avuto un mese in più per far capire cosa voglio alla squadra. Il Catanzaro è ancora un grosso cantiere, bisogna lavorare tanto per vedere questa squadra nel pieno delle sue forze".