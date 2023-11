Catanzaro, Vandeputte si racconta: “Obiettivo salvezza. Interesse dalla A e derby…”

Jari Vandeputte, fantasista del Catanzaro, ha rilasciato dichiarazioni in un'intervista in cui ha parlato di tutta la sua carriera

Il Catanzaro si appresta ad affrontare il Palermo nel prossimo turno di Serie B. Autentica sorpresa di questa stagione nel campionato cadetto, la formazione calabrese sta stupendo per gioco espresso. Trascinatori di questa squadra sono Iemmello e Vandeputte. Proprio il belga ha rilasciato dichiarazioni a GianlucaDiMarzio. Di seguito le parole:

ARRIVO IN ITALIA -“Per me era una cosa nuova andare in prova, specie in un paese diverso dal mio. Non capivo la lingua, mille difficoltà. Ma dopo 2 giorni mi dissero che avevano già capito tutto”.

APPRODO AL CATANZARO - “Ho capito subito l’importanza dell’obiettivo. Un primo anno strano. Quando è arrivato Vivarini siamo cresciuti tantissimo, tutto il gruppo ha ritrovato serenità. Fare il quinto di centrocampo con le sue idee è stato il completamento di un percorso”.

RITORNO AL VICENZA E CATANZARO - “In quei giorni sentivo spesso Biasci e Iemmello. Sapevamo tutti che c’era qualcosa da completare. La sera del saluto prima delle vacanze il nostro sguardo diceva tutto: ci rivediamo qui tra un mese per fare una grande stagione”.

STAGIONE RECORD - “Vincevamo sempre con 4/5 gol di scarto ed è nato il famoso “Mamma Cinema. Perché vederci giocare era uno spettacolo. La gente mi fermava per strada e me lo ripeteva. Quel giorno a Salerno lo ricorderò per sempre”.

SERIE B E INTERESSI DALLA SERIE A - “La spinta decisiva è stata del popolo giallorosso. Quando nel riscaldamento lo stadio canta. "Noi amiamo sempre e solo il Catanzaro "(sulle note di Freed From Desire) mi da una carica enorme. C’è stato l’interesse dell’Udinese. Ma io sono sempre stato concentrato sul campo e su fare bene col Catanzaro in Serie B”.

AVVIO IMPORTANTE IN CAMPIONATO E DERBY -“Emozioni uniche. La gente sentiva tanto questa partita. Chiudere con i 3 punti è stato bellissimo. Ogni gol è sembrato quello più importante della stagione. Al fischio finale andare a cantare sotto la curva è qualcosa di unico che non si dimentica velocemente”.

OBIETTIVO CAMPIONATO - “Il primo obiettivo è la salvezza. Questo è il mio sogno, poi una volta acquisito quello vedremo. Voglio arrivare il più in alto possibile: la Serie A per me sarebbe un sogno che si realizza, mi ci sto avvicinando sempre di più”.

