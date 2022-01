Catanzaro-Palermo: scatta l’allarme Accardi, Brunori può andare in panchina

Le ultime in vista della sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo"

"Scatta l'allarme Accardi, Brunori può andare in panchina". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo", i rosanero affronteranno il Catanzaro di mister Vivarini. Tuttavia, l'ultimo allenamento prima di partire ha lasciato "parecchi dubbi nel Palermo, per gli effettivi a disposizione e per i calciatori da recuperare in extremis", si legge.

Nel dettaglio, nella giornata di ieri Andrea Accardi non si è allenato con i compagni allo Sport Village di Tommaso Natale per un risentimento al polpaccio. Un riposo precauzionale, con il difensore palermitano che è comunque partito con la squadra. Oggi, infatti, in sede di rifinitura, verrà fatto un ultimo tentativo, per capire se potrà giocare o meno. Al cospetto della formazione calabrese, dunque, Silvio Baldini dovrà fare a meno soltanto di Peretti e Marong, rimasti in città, oltre agli squalificati Buttaro e Pelagotti. "Se per il gambiano l’assenza era da mettere in preventivo, visto che nemmeno ieri si è allenato con i compagni, per l’ex capitano della Primavera del Verona la scelta è prettamente tecnica", prosegue il noto quotidiano.

E' tornato a disposizione del tecnico toscano, invece, Matteo Brunori. L'attaccante italo-brasiliano, che ha saltato le ultime sedute ed il test di Marineo, dopo aver svolto le visite mediche al termine della quarantena, aveva lasciato la Sicilia per raggiungere Torino, dove si è sottoposto ad ulteriori esami. Ieri è stato utilizzato in partitella ed è salito sul pullman verso Catanzaro, così come Damiani, l'ultimo arrivato.