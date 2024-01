Catanzaro-Palermo, quote bookmakers: Vivarini favorito su Corini. Il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i calabresi da parte dei bookmakers in vista della sfida in programma venerdì sera al "Ceravolo".

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria ritrovata in campionato contro il Modena, la squadra di Eugenio Corini va a caccia di conferme e di risposte. Venerdì 26 gennaio, alle ore 20:30, allo Stadio "Nicola Ceravolo", i rosanero sfideranno il Catanzaro in occasione della gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie BKT 2023/2024.

Un successo, quello conquistato lo scorso weekend fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", ottenuto dopo la sconfitta rimediata sul campo del Cittadella. Sono trentacinque i punti messi in cassaforte fin qui dal Palermo, frutto di dieci successi, cinque pareggi e sei sconfitte. Trentasei le reti messe a segno, ventisette i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero momentaneamente al sesto posto, a -4 dal Como secondo e, dunque, dalla promozione diretta. Occupa il settimo posto in classifica, invece, il Catanzaro a quota trentatré punti. Uno score frutto di dieci vittorie, tre pareggi e otto ko, con trentatré gol all'attivo e trenta reti incassate.

Contro la compagine calabrese, reduce dalla sconfitta per 3-0 rimediata sul campo della Feralpisalò, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il capitano Matteo Brunori, che dovrà scontare un turno di squalifica, oltre a Sebastiano Desplanches e Fabio Lucioni. Tornano tra i convocati Ivan Marconi e Leo Stulac, prima chiamata (salvo sorprese) per il neo-acquisto Salim Diakité. Mentre Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno con ogni probabilità di Andrea Ghion ed Enrico Brignola.

Intanto, l'ultimo precedente risale allo scorso 1 dicembre, quando il Catanzaro è riuscito a battere il Palermo al "Barbera" per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Pietro Iemmello e Tommaso Biasci; per i siciliani in gol Leo Stulac. In vista della gara di domani sera, i bookmakers concedono i favori del pronostico ai padroni di casa. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 2.48 e 2.50. Quota tra il 3.00 e il 3.20 per il pareggio, mentre un'eventuale successo dei rosanero è quotato da 2.90 e 2.95.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.50 3.10 2.95 1.63 2.15 Planetwin365 2.48 3.10 2.92 1.64 2.12 Goldbet 2.50 3.00 2.95 1.65 2.10 Bet365 2.50 3.20 2.90 1.75 2.00

