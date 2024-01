Catanzaro-Palermo, mercoledì 24 gennaio mister Corini in conferenza stampa

Il tecnico rosanero risponderà alle domande dei giornalisti in vista della sfida in programma venerdì sera al "Ceravolo".

Intanto, mercoledì 24 gennaio, alle ore 14:45, allo Stadio "Renzo Barbera", l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. "L’accesso all’impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C. Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa: gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le immagini video pubblicate sui canali ufficiali Palermo F.C. (le testate online esclusivamente tramite embed) secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca", il comunicato diramato dal club di viale del Fante.