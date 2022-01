Catanzaro-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Lancini e Soleri i migliori

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al nuovo allenatore rosanero Silvio Baldini

Zero a zero, è questo il risultato finale maturato nel match dello stadio "Nicola Ceravolo". Catanzaro e Palermo si sono divise la posta in palio annullandosi reciprocamente nella sfida valida per la 4a giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Un punto all'esordio bis di Baldini sulla panchina siciliana, a distanza di diciotto anni dall'ultima volta.