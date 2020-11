Catanzaro-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Almici-Odjer i migliori, Broh e Crivello…

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Nicola Ceravolo”.

A due minuti dal termine della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C – Girone C, il Palermo, che stava giocando in nove per le espulsioni di Broh e Crivello, ha pareggiato grazie al sigillo di Almici su punizione, leggermente deviato in rete da Evacuo, autore del gol dal dischetto per il Catanzaro. Un punto che può costituire una significativa svolta sul piano psicologico e motivazionale per il prosieguo della stagione. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 7, Palazzi 6, Marconi 6, Crivello 5.5, Odjer 7, Broh 5, Kanoute 5, Rauti 6.5, Valente 6.5, Saraniti 5.5, Accardi 6, Lucca s.v., Peretti s.v.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 7, Palazzi 6.5, Marconi 6, Crivello 5, Odjer 6.5, Broh 4.5, Kanoute 5.5, Rauti 6, Valente 6.5, Saraniti 5.5, Accardi 6, Lucca s.v., Peretti s.v.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 7, Almici 7.5, Palazzi 5.5, Marconi 6, Crivello 5, Odjer 6.5, Broh 5.5, Kanoute 5, Rauti 6, Valente 5.5, Saraniti 5.5, Accardi 6, Lucca s.v., Peretti s.v.