Catanzaro-Palermo: la polizia ha indiduato i due agressori del pullman rosanero

Individuati i due aggressori del pullman del Palermo che ierisera si sono resi autori della disavventura ai danni della squadra rosanero di Silvio Baldini viaggio verso Catanzaro, per la trasferta in programma al "Ceravolo"

Dopo l'aggressione vandalica ai danni del pullman del Palermo, subita durante il viaggio della squadra di Baldini direzione Catanzaro, per la trasferta dei rosanero che affonteranno la compagine giallorosso nel match valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C, come riporta l'ANSA, sono stati individuati e denunciati i due aggressori autori del gesto.