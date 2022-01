Catanzaro-Palermo, i convocati di Baldini: ok Brunori e Damiani, l’elenco completo

Ecco l'elenco dei giocatori del Palermo convocati da Silvio Baldini per il match di Serie C in cui i rosa affronteranno il Catanzaro di Vivarini

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati da Mister Baldini per la gara di domani, 24 gennaio, contro il Catanzaro:

Portieri: Massolo, Misseri.

Difensori: Accardi, Doda, Lancini, Marconi, Giron, Perrotta, Crivello, Somma.

Centrocampisti: Damiani, Dall'Oglio, De Rose, Luperini, Odjer, Valente.

Attaccanti: Brunori, Floriano, Fella, Silipo, Soleri, Felici.