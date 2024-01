Catanzaro-Palermo, Gazzetta: “Iemmello vs Soleri, sfida dei bomber per volare alto”

"La notte dei gol": titola così l'edizione odierna del noto quotidiano, che punta i riflettori sulla gara in programma al "Ceravolo".

"La notte dei gol. Catanzaro e Palermo, la sfida dei bomber per volare alto". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma questa sera allo Stadio "Nicola Ceravolo". Chi sarà regolarmente in campo è Pietro Iemmello, già a segno in occasione della gara d'andata al "Barbera"; salterà, invece, la partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B Matteo Brunori, che dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto, spazio ad Edoardo Soleri, "Man of the match" di Palermo-Modena.

"La sfida che non ti aspetti, perché inattesa, tra due bomber diversi, ma entrambi alla guida di due attacchi spumeggianti. Perché tutto si può dire di Catanzaro e Palermo tranne che abbiano problemi a far gol, semmai la difficoltà è non prenderli per entrambi. L’anticipo del Ceravolo è pronto a regalare spettacolo, sarà una bella lotta tra il quarto e il terzo migliore rendimento offensivo del torneo, un confronto tutto da vivere tra Soleri e Iemmello. L’outsider contro il leader indiscusso, l’uomo che sbuca dalla panchina e determina contro il terminale principe di Vivarini che segna e fa segnare", si legge.

Se il Catanzaro nelle ultime cinque partite ha conquistato appena tre punti, i rosanero sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro il Modena di Paolo Bianco, preceduta tuttavia dalla sconfitta rimediata sul campo del Cittadella. Alti e bassi che hanno caratterizzato l'intero girone d'andata di entrambe le compagini, che questa sera proveranno ad affidarsi soprattutto ai loro bomber. Da una parte l'esperienza del centravanti giallorosso, dall'altra l'entusiasmo del numero 27 di Eugenio Corini, che lo scorso weekend ha deciso la gara col Modena con una splendida doppietta nel finale. "La sfida tra bomber diversi è certificata anche dai numeri", scrive la Rosea. I tre gol più un assist in 297’ "dicono che Soleri ha capitalizzato al massimo in rapporto al tempo in cui è stato utilizzato rispetto ai 5 gol in 1.275’ di Iemmello che, però, ha all’attivo anche 4 assist".

