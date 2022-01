Catanzaro-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma lunedì 24 gennaio alle 21:00 allo stadio "Nicola Ceravolo"

È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Catanzaro-Palermo , prevista per lunedì 24 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo".

La stampa del biglietto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, ricordando che per accedere allo Stadio è obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO (Super Green Pass) ed indossare sempre una mascherina di tipo FFP2. In assenza di certificazione e mascherina specifica l’accesso allo Stadio verrà inibito.