Catanzaro, il d.s. Pelliccioni: “Promozione? Bari, Palermo e Avellino le favorite”

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro in vista del match di campionato contro il Palermo

"Promozione? Noi ci proveremo, siamo belli carichi. Ma il girone C è davvero complicato. In pole position per la Serie B c’è sicuramente il Bari. Poi anche Avellino e Palermo hanno tutte le carte in regola per salire direttamente. Si preannuncia una bella lotta".