Catanzaro, Calabro sicuro: “Avremmo dovuto chiudere il primo tempo 3-0!”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Catanzaro dopo lo 0-0 contro il Palermo

"Nel primo tempo la mia squadra è stata brava, non c’è stata solo per la clamorosa traversa colpita da Carlini. Ho visto anche un Catanzaro che nel primo tempo poteva andare al riposo con un corposo vantaggio. Se fossimo riusciti a sfruttare le occasioni create, adesso faremmo altri discorsi. Nella ripresa un solo tiro nel finale? Bisogna dire che dovevamo chiudere il primo tempo 3-0 per noi. Poi vedi se non tiri nella ripresa. Manca tanto però, manca che qualche giocatori entri in forma e inizi a dare quello che abbiam pensato ci darà quando l'abbiam preso. Non per una questione di volontà ma di forza fisica. Il salto di qualità lo faremo quando riusciremo a tramutare in gol le occasioni create. Ancora non è il mio Catanzaro, assolutamente no ma sono fiducioso perché vedo come i ragazzi lavorano in settimana e sono convinto che arriveremo presto al top. Anche la passata stagione c’è voluto un po’ di tempo, ma poi i risultati si sono visti. Non dimentichiamo che col Palermo non avevamo un giocatore importante come Cinelli".