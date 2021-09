LE PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 0-0: rosa volenterosi ma poco concreti

Il Palermo pareggia contro il Catanzaro, una delle favorite del girone, e lo fa senza grandi rimpianti. L'impressione è che con un po' di cattiveria in più e un attaccante in grado di fare gol, i rosa potrebbero giocarsela con chiunque. Domenica prossima in trasferta contro il Monterosi, i rosa non possono permettersi passi falsi.