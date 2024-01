Catania, Pelligra: “2024 di sorrisi e soddisfazione. Crescerà l’ambizione del club”

Il Catania viene dalla pesante vittoria contro il Benevento 0-4 che è costata la panchina al tecnico Andreoletti. SIciliani che sono rientrati nella zona playoff e che vogliono potenziare la rosa per migliorare la posizione. Rosario Pelligra, presidente dei siciliani, ha affidato ai canali ufficiali rossazzurri un messaggio ai tifosi per questo 2024: “Tutto il Catania augura alla sua gente un 2024 all’insegna del sorriso e delle soddisfazioni. Crescere sarà sempre la prima ambizione del club: è questo lo spirito che ci anima, è questo il nostro pensiero costante. Non si cresce in un giorno ma ogni giorno e noi, cari tifosi, vogliamo farlo per voi e con voi. Felice anno nuovo, cuori rossazzurri”.