Catania, Pecorino: “Segnare al Palermo nel derby per un catanese è un’emozione unica”

Emanuele Pecorino, attaccante scuola Juventus ed attualmente in prestito al SudTirol, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttojuve.com ricordando la sua rete che ha fissato il punteggio sull'1-1 nel derby contro il Palermo al "Barbera" nella stagione 2020/2021 di Serie C. I rosanero in quel momento potevano contare solamente su dodici calciatori, con il Covid-19 che aveva più che dimezzato la disponibilità della formazione ai tempi allenata da Roberto Boscaglia. Queste le dichiarazioni dell'attaccante ex Catania:

"Ho fatto un test giovanile a Catania, ho iniziato a giocare lì. Poi ho esordito in prima squadra e ho fatto bene, la Juve si è fatta avanti. E’ stata un’opportunità che ho preso subito. Dopo due anni in bianconero ho dovuto cercare di mettermi in gioco ed è arrivata la chiamata del Sudtirol. Uno dei momenti più belli della mia carriera il gol segnato contro il Palermo? E’ la verità. Per un catanese fare gol in un derby così sentito è un’emozione unica".