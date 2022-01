Castagnini: “Partita coraggiosa, Covid non sia un alibi. Mercato? Siamo completi”

Le dichiarazioni rilasciate al termine del primo tempo di Catanzaro-Palermo dal direttore sportivo Renzo Castagnini

Zero a zero. E' questo il risultato parziale maturato dopo i primi quarantacinque minuti allo Stadio "Nicola Ceravolo" tra Catanzaro e Palermo. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo, il direttore sportivo Renzo Castagnini ha analizzato la prestazione offerta fin qui dalla compagine rosanero. "Abbiamo fatto bene, partita coraggiosa dove abbiamo pressato bene gli avversari. Dobbiamo essere contenti dopo il poco lavoro che ha fatto Baldini. Quando si cambia allenatore è sempre una sconfitta, ma abbiamo una squadra che può fare di più di quello che ha fatto. Con il mister ci giocheremo bene le nostre chance. Noi siamo completi, due giocatori per ruolo. Sono arrivati Damiani e Felici, è andato via Almici e per ora stiamo bene così. Non abbiamo potuto lavorare bene a causa del Covid, ma non dobbiamo crearci alibi. Bisogna andare avanti e cercare di far bene. Inutile parlare del passato, altrimenti ci piangiamo addosso e questo non va bene. Trequarti? Siamo contenti di Luperini e Dall'Oglio, ma abbiamo tanti giocatori che possono ricoprire quel ruolo, da Silipo e Floriano a Fella. Siamo completi e competitivi in quel ruolo", sono state le sue parole.