Castagnini: “Creeremo un Palermo competitivo. Boscaglia non ha bisogno di presentazioni”

Roberto Boscaglia si presenta al pubblico rosanero.

Dopo la mancata conferma di Rosario Pergolizzi, Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola sono andati alla ricerca di nuovo allenatore che potesse guidare il Palermo nel corso della prossima stagione di Serie C. Dopo alcuni mesi di intenso casting, il candidato scelto dal duo di dirigenti è stato Roberto Boscaglia, il quale dopo essersi svincolato dalla Virtus Entella ha firmato un contratto biennale insediandosi ufficialmente da allenatore dei rosanero.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del nuovo tecnico, durante l’evento è intervenuto anche il direttore sportivo del club roasnero, Renzo Castagnini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Pensiamo di poter fare una squadra competitiva in base alle caratteristiche dell’allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Roberto è felice di star qua, ci siamo sentiti spesso in questi tre anni e tra noi c’è un rapporto di stima.Credo che quando si parte da questi presupposti non si può che far bene“.