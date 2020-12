Casertana, contro la Viterbese in campo con 2 positivi: arriva il comunicato del club campano

L’episodio surreale di Caserta ha suscitato le ire del club campano.

La Casertana nel pomeriggio di domenica 20 dicembre si preparava per la sfida interna contro la Viterbese, ma a causa dei contagi Covid è stata costretta a presentarsi in campo con soli 9 uomini in distinta. Tra questi vi erano tre calciatori in stato febbrile, nonostante questo però si è deciso di giocare ugualmente senza attendere l’esito dell’ultimo giro di tamponi. Una situazione a dir poco imbarazzante e soprattutto rischiosa per la salute dei giocatori, non solo quelli di casa ma anche avversari. La sfida si è conclusa con un 3-0 in favore della Viterbese.

In mattinata nel frattempo sono arrivati gli esiti relativi ai tamponi effettuati sui tre calciatori che avevano manifestato qualche linea di febbre: 2 su 3 erano positivi al Covid. Di seguito il comunicato del club.