Carrarese-Palermo, cosa aspettarsi dalla partita?

L'analisi del match valevole per la sediceseima giornata di Serie B, in programma sabato 7 dicembre

4 dicembre 2024

Il Palermo di Dionisi, reduce da un’ottima vittoria contro lo Spezia, si prepara ad affrontare la Carrarese. Per i rosanero sarà fondamentale ottenere un successo in trasferta, risultato che manca dal settembre scorso, quando si imposero per 3-1 sul Sudtirol.

L'ANALISI DELLA CARRARESE — La Carrarese, guidata da mister Calabro, si sta rivelando una squadra interessante, come tutte le neo-promosse. Etichettata da molti a inizio anno come "squadra materasso" del campionato, la Carrarese si sta facendo rispettare in Serie B. Nonostante la recente pesante sconfitta per 4-1 contro la Salernitana, gli apuani hanno dimostrato di essere una formazione capace di sorprendere. Infatti, sono una delle due squadre (insieme alla Juve Stabia) ad aver battuto il Pisa, un risultato che sottolinea il grande lavoro del tecnico.

Calabro predilige il 3-4-2-1, che consente alla squadra di essere camaleontica. In alcune partite, la Carrarese riesce a mantenere un buon possesso palla, cercando di costruire pazientemente l’azione. In altre occasioni, invece, sfrutta le transizioni rapide per arrivare velocemente alla porta avversaria. Questa duttilità rende la squadra imprevedibile e difficile da affrontare.

Uno dei punti di forza della Carrarese è rappresentato dai due pilastri argentini: Illanes, difensore centrale, leader della retroguardia, e Schiavi, regista che guida la manovra con esperienza e visione di gioco. Oltre a Schiavi, nel reparto di centrocampo troviamo Leonardo Capezzi, centrocampista esperto con una lunga carriera in Serie A e B, che aggiunge equilibrio e qualità alla mediana.

Nel reparto offensivo spiccano diversi giovani talenti. Cherubini, esterno d’attacco classe 2004 in prestito dalla Roma, sta mostrando grande personalità e intraprendenza. Il centravanti Cerri, classe 2003 e in prestito dalla Juventus, è un altro elemento da tenere d’occhio. Infine, c’è Shpendi, fratello del capocannoniere della Serie B in forza al Cesena, anche lui classe 2003. Cerri si alterna spesso con Capello, attaccante con un passato tra Inter e Cagliari, garantendo freschezza e opzioni diverse in fase offensiva.

L’ANALISI DEL PALERMO

I rosanero arrivano a questa partita dopo un'ottima vittoria in casa contro lo Spezia: la tifoseria si aspetta una vittoria esterna che manca da troppo. La partita contro la Carrarese non sarà delle più semplici, ma gli uomini di Dionisi hanno bisogno di continuità e punti. Questo match potrebbe dare più di una risposta sulla continuità di campionato dei rosanero, dopo un incontro che ha messo in risalto un primo tempo ottimo sul piano del gioco e una partita più difensiva nel secondo.