Palermo, la prestazione contro lo Spezia soddisfa i tifosi

LA PRESTAZIONE CONVINCE I TIFOSI

In una partita che il Palermo ha vinto con ampio merito, i supporters rosanero sono rimasti soddisfatti dalla prova fornita dalla squadra. Il 54% dei votanti ha trovato la prestazione buona e il 32% ottima: un match in cui i rosanero hanno trovato più volte il tiro, creando tante occasioni pericolose che avrebbero potuto portare a un risultato ancora più ampio. Un punto di partenza che i tifosi sperano sia l'inizio di un periodo con risultati differenti rispetto alle ultime settimane. Non per tutti i tifosi è stata una grande prestazione: il 12% dei tifosi pensa che la prestazione sia stata sufficiente, mentre il 2% insufficiente: un inizio secondo tempo con poco controllo e le tante occasioni sprecate non hanno convinto una parte dei tifosi, che speravano in una prestazione migliore nella seconda frazione e in un maggior cinismo davanti.