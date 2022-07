Caos Palermo, l’addio di Baldini: domani il tecnico in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno rassegnato nella giornata di oggi le dimissioni dai rispettivi incarichi. Pochi istanti fa l'ufficialità. Alla base della loro decisione vi sarebbero alcuni dissidi con la proprietà del City Football Group in sede di calciomercato. Baldini, infatti, si sarebbe speso per chiedere gli adeguamenti delle posizioni contrattuali di alcuni calciatori attualmente in rosa ed alcuni mirati interventi nel corso della sessione estiva (LEGGI QUI I DETTAGLI).