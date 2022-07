Caos Palermo, chi va in panchina contro la Reggiana? La situazione

Caos in casa Palermo . Dopo le dimissioni rassegnate nella giornata di ieri da Silvio Baldini e Renzo Castagnini , sono diversi i profili al vaglio del club di viale del Fante che opterà per la soluzione più congeniale al proprio credo manageriale e calcistico per sostituire allenatore e direttore sportivo.

In attesa di definire gli eredi che saranno chiamati a prendere in mano le redini della squadra, il Palermo necessita di una soluzione pro tempore per il match d'esordio in Coppa Italia. La sfida contro la Reggiana dell'ex Aimo Diana è, infatti, in programma domenica sera, alle ore 21:00, nella cornice del "Renzo Barbera". L'opzione più accreditata è quella che porterebbe all'attuale allenatore della Primavera rosanero, Stefano Di Benedetto, che già nel pomeriggio di oggi potrebbe guidare la seduta pomeridiana. Seguiranno aggiornamenti...