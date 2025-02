Candela: “Io al Palermo? C’è stata la possibilità. Pohjanpalo? In pochi se lo aspettavano”

Candela ha sottolineato il trasferimento di Pohjanpalo e la possibilità sfumata di approdare al Palermo: “Pohjanpalo? Va via da Venezia una figura importante che ha rappresentato la squadra in questi anni. Se l’aspettavano in pochi. Per quanto riguarda me al Palermo sì, c’è stata la possibilità. Ma non si è concretizzata e ora sono felice in Liga - ha dichiarato il terzino -”.