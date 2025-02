Palermo Women, il derby contro il Catania sarà visibile in chiaro

Match molto importante in vista per il Palermo Women: tra quattro giorni, infatti, andrà in scena il derby contro il Catania. Non solo l'importanza della rivalità, ma anche una possibilità di rivalsa (il match d'andata è stato perso 2-0) rendono la sfida molto interessante da vedere. In tal senso, sarà possibile seguire il match in chiaro nel canale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, dalle ore 14:30 di domenica 9 febbraio.