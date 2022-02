Campobasso-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Campobasso e Palermo è in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nuovo Romagnoli"

E' già tempo di tornare in campo. Alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovo Romagnoli", il Palermo affronterà il Campobasso di mister Cudini dopo il deludente pareggio ottenuto in occasione del derby contro l'Acr Messina. La gara, valevole per il venticinquesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022, sarà aperta al pubblico e ai supporters rosanero. Per la Curva Sud ospiti, infatti, sono disponibili 328 biglietti sul sito postoriservato.it.