Serie C-Girone C, Campobasso-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Campobasso-Palermo: il match è valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C

Campobasso 0-0 Palermo

10° 17:40 - 6 feb Gioco fermo allo stadio "Nuovo Romagnoli": a terra l'undici del Campobasso Pace, intervento dello staff medico 9° 17:39 - 6 feb Il Palermo si affaccia dalle parti di Zamarion con il cross di Buttaro neutralizzato dalla difesa del Campobasso 8° 17:37 - 6 feb Conquista un prezioso fallo Mattia Felici che permette al Palermo di prendere fiato dopo un inizio di match decisamente turbolento 6° 17:36 - 6 feb Altro squillo dei padroni di casa: la conclusione di Merkaj va a centimetri dallo specchio della porta difeso da Alberto Pelagotti 5° 17:35 - 6 feb Dopo i primi 5' minuti di gioco, il parziale allo stadio "Nuovo Romagnoli" è ancora di zero a zero 3° 17:33 - 6 feb Il Campobasso era andato in vantaggio con un colpo di testa di Bontà sull'assist di Liguori. Tutto fermo per una posizione di offside dello stesso capitano del Campobasso 1° 17:31 - 6 feb Primo possesso gestito dalla formazione di Silvio Baldini 17:30 - 6 feb E' iniziata la sfida tra Campobasso e Palermo! 17.28 17:28 - 6 feb Campobasso in maglia a strisce rossoblu, Palermo in completo bianco 17.28 17:28 - 6 feb Le squadre fanno il loro ingresso in campo allo stadio "Nuovo Romagnoli" 16.42 16:42 - 6 feb Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 Dalmazzi, 7 Bontà (cap.), 10 Emmausso, 11 Pace, 18 Candellori, 21 Liguori, 23 Fabriani, 26 Persia, 27 Merkaj. A disposizione: 1 Raccichini, 22 Coco, 2 Sbardella, 3 Vanzan, 8 Ladu, 9 Rossetti, 13 Martino, 14 Di Francesco,16 Tenkorang, 19 Giunta, 30 Magri, 98 Bolsius. Allenatore: Cudini. PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 33 Perrotta; 20 De Rose (cap.), 19 Odjer; 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici; Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 21 Damiani, 23 Fella, 27 Soleri. Allenatore: Baldini. Arbitro: Longo (Paola). Assistenti: Caso (Nocera Inferiore) - Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Fontani (Siena). 16.10 16:08 - 6 feb A breve le formazioni ufficiali di Campobasso-Palermo 16.08 16:08 - 6 feb Alle ore 17.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Campobasso di Mirko Cudini nella gara valida la 25esima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

