I rosanero cominceranno in casa il cammino della stagione 26/27

- Palermo
Al Mubarak

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Sono stati ufficialmente presentati i calendari di Serie B. Il Palermo, al suo quinto anno consecutivo in categoria, sarà chiamato a migliorare la scorsa stagione per poter finalmente ottenre la promozione in massima serie.

Il percorso dei rosanero inizierà in casa, contro la Juve Stabia. I rosanero saranno impegnati quindi contro le Vespe, che nell'ultima stagione hanno raggiunto i play-off.

Pierozzi

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