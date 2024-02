Calciomercato Serie C, fari su Silipo: l’ex Palermo interessa a due club

L'ex Palermo Andrea Silipo ha attirato le attenzioni di due club della Serie C. Si tratta di Ancona e Cerignola

Il calciomercato di SerieC è molto attivo. Fari puntati sui calciatori in cerca delle ultime occasioni in vista della chiusura della sessione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com Ancona e Cerignola sono sulle tracce di Andrea Silipo, esterno d'attacco classe 2001 del Monterosi.